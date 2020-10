În atenția șoferilor! Trafic suspendat pe două străzi din capitală în acest weekend

13:00

Premiul Nobel pentru pace și-a găsit deținătorul. În acest an distincția a fost oferită Programului Alimentar Mondial al ONU. Inițiativa a fost creată în 1961, iar actualmente asigură cu hrană peste 90 de milioane de oameni în fiecare an, relatează presa străină, cu referire la Comitetul Nobel. Programul a obținut premiul pentru eforturile depuse la