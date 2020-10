DECLARAȚII ȘOCANTE ale INVENTATORULUI testului PCR KARRY MULLIS și savantului LUC MONTAGNIER, premiul NOBEL despre HIV/SIDA (virusul imunodeficienței umane) și COVID-19. Cum pot învinse aceste MALADII pe cale naturală?

Fragment al documentarului House of Numbers: Anatomy Of An Epidemic Inventatorul testului PCR, Kary Mullis, care a primit Premiul Nobel pentru chimie din 1993 pentru acest lucru, a spus că nu există dovezi științifice că HIV (virusul imunodeficienței umane) este o posibilă cauză a SIDA (sindromul imunodeficienței dobândite). Oamenii de...

