Demers privind excluderea lui Igor Dodon din cursa pentru prezidențiale

Deputatul Constantin Codreanu, preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, i-a adresat o întrebare parlamentară secretatului de stat și șef al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, Ovidiu Burdușa, în care cere clarificări în legătură cu bursele elevilor care învață în limba română în Ucraina. Codreanu cere să fie făcut public cu cât anume a crescut în ultimii 4 ani de învățământ, per total și defalcat pe fiecare din clasele I, II, III și IV, numărul real și exact al elevilor români din Ucraina care beneficiază de burse identitare acordate de statul român și care este la acest capitol proiecția bugetară pentru anul financiar 2021. Întrebarea vine în urma unui interviu acordat de Burdușa pentru Radio România Actualități, unde acesta nu a specificat clar numărul de burse acordate elevilor pentru anul curent de învățământ. „Urmare a interviului acordat de către dumneavoastră postului public RRA, Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a fost sesizată de către reprezentați ai mediului asociativ românesc din Ucraina care ne-au atras atenția asupra următoarelor aspecte: 1) cifra de 5 500 de burse identitare nu este una exactă, cu precizarea că cifra reală nu este cunoscută public; 2) bursele identitare despre care s-a făcut vorbire în interviu nu sunt acordate în contul anului acesta de învățământ, ci în contul anului trecut de învățământ încheiat cu mai bine de 4 luni în urmă (la 31 mai 2020); 3) bursele identitare care ar fi trebuit acordate în timpul și în contul anului trecut de învățământ (1 septembrie 2019 – 31 mai 2020) în realitate nu au fost acordate, niciun elev român din Ucraina nebeneficiind de ele; 4) în anul acesta de învățământ (2020-2021) nu s-au acordat burse identitare elevilor etnici români din Ucraina, precum nu s-au acordat nici în anul trecut de învățământ încheiat acum mai bine de 4 luni, iar neacordarea de burse identitare în ultimii doi ani de învățământ nu a fost de natură să stimuleze înscrierea elevilor români din Ucraina în instituții de învățământ publice cu predarea în limba română sau în care limba română este studiată ca limbă maternă; 5) în aceste condiții, necunoscându-se numărul real și exact al elevilor români din Ucraina beneficiari de burse identitare acordate de statul român, nu se poate susține că am asista la ”o creştere semnificativă a numărului de etnici români care îşi încurajează şi susţin copiii să înveţe în limba română” în Ucraina”, se mai arată în document. Din datele de care dispunem la Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, statul român a derulat cu succes, prin fostul Minister pentru Românii de Pretutindeni, în anii învățământ 2017-2018 și 2018-2019, un Program de burse identitare dedicat elevilor etnici români din Ucraina (clasele primare I și II), cu angajamentul asumat public de a continua, operaționaliza și dezvolta acest Program de burse identitare în următorii ani de învățământ. Di Totodată, deputatul de la București spune că din anul de învățământ 2018-2019 și până în prezent niciun elev etnic român din Ucraina nu a mai beneficiat în realitate de burse identitare acordate de statul român. Întrebările la care se cere răspuns sunt: 1) Care este, per total și defalcat pe fiecare din clasele I, II, III și IV, numărul real și exact al elevilor români din Ucraina care beneficiază în anul curent de învățământ (2020-2021) de burse identitare acordate de statul român? 2) Care a fost, per total și defalcat pe fiecare din clasele I, II și III, numărul real și exact al elevilor români din Ucraina care au beneficiat în anul trecut de învățământ (2019-2020) de burse identitare acordate de staul român? 3) Care a fost, per total și defalcat pe fiecare din clasele I și II, numărul real și exact al elevilor români din Ucraina care au beneficiat în anul de învățământ 2018-2019 de burse identitare acordate de staul român? 4) Care a fost numărul real și exact al elevilor români de clasa I din Ucraina care au beneficiat în anul de învățământ 2017-2018 de burse identitare acordate de staul român? 5) Cu cât a crescut exact anual (în ultimii 4 ani de învățământ, începând cu 2017-2018 și până în prezent), în cifre absolute și procentual, numărul elevilor români beneficiari de burse identitare acordate de statul român? 6) Care este proiecția bugetară propusă pentru anul financiar 2021 de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Secretariatului General al Guvernului în ceea ce privește cuantumul total al burselor identitare care urmează a fi acordate de statul român, conform angajamentelor asumate public, elevilor români din Ucraina în contul anului viitor de învățământ 2021-2022? 7) Care este proiecția bugetară propusă pentru anul financiar 2021 de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Secretariatului General al Guvernului în ceea ce privește cuantumul total al burselor identitare care urmează a fi acordate de statul românelevilor români din Serbia și Bulgaria în contul anului curent și celui viitor de învățământ (2020-2021 și 2021-2022)? 