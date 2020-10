FOTO // Igor Dodon a vorbit cu oamenii: Ei își doresc din tot sufletul ca țara noastră să devină prosperă

12:30

“Trebuie să facem o evaluare a tuturor judecătorilor și procurorilor. Noi am vrut să lansăm procesul în acest an, este vorba despre reforma justiției, dar nu am reușit din cauza pandemiei, pentru că nu am putut adopta mai multe legi, a fost și opinia partenerilor externi, care au spus să nu ne grăbim, mai bine după prezidențiale. Dar eu sunt gata să facem acest lucru, pentru că totul începe de la sistemul Justiției”, a spus Dodon.Totodată, președintele a precizat că nu toți judecătorii sau procurorii din țara noastră sunt corupți. „Trebuie să îi susținem pe cei cinstiți și să le dăm posibilitatea să activeze. Imediat după alegeri, în prima jumătate a anului viitor, noi vom curăța sistemul judecătoresc”, a conchis Igor Dodon.