Igor Dodon către oponenții politic: Cineva din voi a dat de 1 octombrie pensionarilor măcar 50 de bani?

Președintele Igor Dodon anunță marea curățenie a sistemului judecătoresc. În cadrul emisiunii „Igor Dodon răspunde”, șeful statului a spus că după alegerile prezidențiale, în prima jumătate a anului 2021, toți magistrații și procurorii din țară vor trece o evaluare serioasă. • “Trebuie să facem o evaluare a tuturor judecătorilor și procurorilor. Noi am vrut să lansăm procesul în acest an, este vorba despre reforma justiției, dar nu am reușit din cauza pandemiei, pentru că nu am putut adopta mai...