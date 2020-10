Reacția lui Dodon, după dezvăluirile despre o întâlnire a sa cu Plahotniuc, ce ar fi avut loc în Grecia: „Sunt aberații aruncate de oponenții electorali”

12:10

Perioada de autoizolare ar putea fi scurtată pentru persoanele care se întorc de peste hotare în Republica Moldova. Cel puțin, specialiștii examinează o astfel de propunere, anunță ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu. „În contextul autoizolării, treptat am luat niște măsuri, iar unele am putea să le revizuim. Totuși, am fost prudenți din […]