Prăbușirea imaginii post-sovietice a lumii. Rusia nu poate opri conflictul, sau este de partea perdanților

Rusia avea in plan crearea, în 2015, a așa-zisei ”republici populare basarabene” care avea o importanta strategica in împingerea ”granitelor lumii ruse”, sau daca vreti a ”primaverii ruse”, in interiorul Romaniei si a Moldovei, a declarat Vasili Hrițak, directorul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), în timpul unui speach în cadrul ”Ukrainian week in London”, trasmite canalul tv ”Priamoi”.