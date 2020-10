Fermier: Statul trebuie să înțeleagă, noi nu doar producem mâncare, noi întreținem mai multe ramuri și asigurăm locuri de muncă

15:20

Are studii în IT, lucrează în calitate de bucătar și, în același timp gestionează o afacere pufoasă. Așa începe povestea lui Iurie Volceanov, un tânăr de 29 de ani din orașul Leova. A înființat o mini-fermă de iepuri acum un an și jumătate. Spune că abia din a treia încercare i-a reușit să facă acest […]