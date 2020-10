Fumători au fost, sunt și vor fi, însă ei au nevoie de alternative

12:10

Nu este niciodată târziu pentru o schimbare de carieră! Republica Moldova are un deficit major de specialiști IT cu experiență sau la început de cale, mai ales la nivel regional. Deși, industria de profil oferă toate posibilitățile și condițiile pentru ca talentul și cunoștințele să fie valorificate în orice colț al țării, companiile IT se confruntă cu un deficit acut de resurse umane, constrângere ce le limitează semnificativ dezvoltarea. De exemplu, în regiunea municipiului Bălți operează 26 de companii IT în care activează aproximativ 190 de angajați - un număr mult sub așteptările și potențialul locurilor de muncă pe care ar putea să îl ofere agenții economici locali.