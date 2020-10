Recolta de mălai, afectată de secetă

10:50

Agricultura ecologică nu este un trend, ci o practică pe care țările europene o au de ani buni, iar noi am putea prelua bunele practici ale celor care dețin o mai mare experiență. Anul agricol 2020 este unul specific. Conjunctura în care se află agricultorii i-a determinat pe reprezentanții People In Need să găsească noi […] Articolul Agricultura ecologică în continuă dezvoltare! apare prima dată în AgroTV.