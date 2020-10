Dosar penal în cazul polițistului din Florești răpit în această dimineață de la Camenca

20:00

Dacă pentru ziua votării la alegerile din 1 noiembrie au fost prevăzute reguli antiepidemice relativ clare, ca dezinfectarea secțiilor de votare, purtarea măștilor și păstrarea distanței de siguranță, atunci ce reguli există pentru campania propriu-zisă? Desigur, campania va fi afectată de restricțiile generale. Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a declarat „stare de urgenţă”, începând cu 1 octombrie, în zeci de raioane și a stabilit o listă de restricții pentru prevenirea și controlul infecției de COVID-19. Acestea includ interzicerea aflării în locurile publice în grupuri mai mari de trei persoane sau interzicerea ieșii din case a celor de peste 63 de ani, cu excepția situațiilor de strictă necesitate. Restricțiile însă nu includ prevederi limpezi în privința întâlnirilor electorale, iar faptul că activarea lor este pusă în responsabilitatea unor comisii antiepidemice locale, care pot decide în funcție de situație, complică lucrurile și mai mult. Printre concurenții electorali, cel care s-a remarcat deocamdată prin întruniri electorale aparent neconforme este candidatul pentru cel de-al doilea mandat de președinte Igor Dodon.După o reuniune de marți de la Vulcănești, unde în loc de 50 de oameni, cât permit regulile antiepidemice, erau câteva sute, mulți vârstnici, fără măști de protecție și așezați foarte aproape unul de celălalt, președintele s-a justificat, spunând că a invitat mai puțini, dar au venit mai mulți, prin urmare nu putea să-i respingă. Același comentariu l-am primit azi de la o purtătoare de cuvânt a președintelui, Ludmila Munteanu, care ne-a spus că, în general, întrunirile sale electorale sunt organizate astfel ca să respecte măsurile de protecție.În ce privește numărul de participanți, însă, ar fi ceva ce nu se poate controla, sugerează Munteanu, și ar fi o îngrădire de drepturi dacă echipa președintelui ar împiedica oamenii să vină la întruniri când vor să-i pună o întrebare și să primească un răspuns din prima sursă, mai precizează purtătoarea de cuvânt a candidatului Dodon. Primarul orașului Vulcănești, pe de altă parte, Victor Petrioglo, care în ajunul reuniunii avertizase pe o rețea de socializare asupra caracterului nu tocmai benevol al întrunirii – el a pretins că oamenii ar fi somați să-și confirme prin semnătură prezența – , ne-a spus azi că întrunirea a încălcat toate regulile antiepidemice existente, dar că nu a avut cum să i se opună. „Noi suntem sub cod roșu, de aceea eu am fost împotrivă și am preîntâmpinat echipa PSRM că nu se poate face așa ceva. Dar cine m-a ascultat? Iar eu am primit azi fotografia unui om care, deși trebuia să fie în autoizolare, era ieri acolo și îl aplauda pe președinte. Asta înseamnă că cel puțin un purtător de virus s-a aflat la acea întrunire din parc.”La Strășeni, spune, la rândul ei, Valentina Casian, edilul localității, socialiștii sunt deocamdată singurii care au făcut demersuri oficiale pentru a se întâlni cu alegătorii.„Este depusă declarația din partea Partidului Socialiștilor. Ei au solicitat instalarea corturilor pe câteva străzi – magistralele centrale ale orașului – , dar nu este indicat exact locul și ora. Deci ei solicită la general și noi înțelegem de ce: ca să aibă undă verde pe întreaga suprafață. Dar acest lucru nu se permite, în primul rând, în virtutea prevederilor legii cu privire la întruniri, dar sunt și restricții legate de această perioadă. De aceea, o să le răspundem azi că declarația nu este conformă. O să ne trezim și cu acuzații, dar noi urmărim, în primul rând, să respectăm legea.” Într-un alt staff electoral, cel al candidatei Maia Sandu, ne-am interesat dacă fosta prim-ministră nu are de gând să renunțe la întrunirile cu alegătorii, măcar și pentru simplu fapt că ar fi probabil un risc major de infectare. Iată ce răspuns am primit de la Andrei Spânu, unul din membrii acestui staff electoral.„Înțelegem, cu adevărat este un risc, dar alegerile sunt un exercițiu de bază într-o democrație, iar noi nu avem holdinguri media ca să putem comunica cu alegătorii. Ce facem noi? La toate întrunirile la care merge dna Maia Sandu ne asigurăm ca toți oamenii să poarte mască, avem dezinfectant, echipa noastră are rezerve de măști și le oferă oamenilor în caz că nu le au, discutăm cu oamenii și le cerem să respecte distanțarea fizică. ”