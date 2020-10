(foto) Divizează zilele în două – la clinică și în bucătărie. Povestea Alinei Luchian, tânăra care face magie din deserturi

16:45

Alexandrina Țurcan este o tânără modelă din Moldova. Acum trei ore, Alexandrina a anunțat pe pagina sa de Instagram că s-a filmat în serialul „Emily in Paris", produs de Netfilx. Modela are un rol episodic. Aceasta apare defilând nud pe unul dintre cele mai populare poduri din capitala franceză.