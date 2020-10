Poziția BNM în campanie electorală

Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat un comunicat pe pagina oficială prin care își exprimă o poziție. Din comunicat nu este clar catalizatorul reacției BNM, dar presupunem că vine în urma unor declarații/plângeri a candidaților la alegerile prezidențiale, în încercarea lor de a deschide conturi bancare pentru a le utiliza în campania electorală. Comunicatul … The post Poziția BNM în campanie electorală first appeared on EDUFIN.MD.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Edufin.md