Reporter cu Valeriu Frumusachi, 7 Octombrie 2020 – 18:55

18:50

Un britanic si doi americani sunt laureaţii premiului Nobel pentru Medicină din acest an. Distincţia a fost acordată celor 3 oameni de știință pentru descoperirea virusului hepatitei C. Potrivit comitetului de la Stockholm, ei au fost recompensați pentru contribuție „decisivă” în lupta împotriva acestei forme de hepatită, o problemă de sănătate mondială majoră, care provoacă […] Post-ul Cercetătorii care au descoperit virusul hepatitei C au primit premiul Nobel pentru medicină pe anul 2020 apare prima dată în CANAL 2.