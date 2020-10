Ambasadorul României la Chișinău, despre campania prezidențială: „Am văzut unii actori care au furat startul profitând de o resursă administrativă pe care o au la dispoziție”

19:30

Datorită investiţiilor şi granturilor oferite în ultimii ani de Uniunea Europeană, turismul rural din Republica Moldova a înflorit și a fost posibilă crearea a zeci de noi agro-pensiuni- oaze de liniște pentru turiști din toată lumea. Una dintre ele se află în satul Chişcăreni, raionul Sângerei. Casa rurală „La Bunica” este o afacere de familie, o veche casă părintească fiind transformată într-un loc pitoresc, potrivit TVR Moldova. Totul a început de la dorinţa de face ceva util acasă, în Republica Moldova. Soţii Gîscă au trei copii şi împreună au hotărât să deschidă o pensiune în stil tradiţional. De la început şi-au dorit să ofere turiştilor străini posibilitatea de a cunoaşte tradiţiile din R. Moldova. În plus se pot bucura de o experienţă autentică într-o casă ţărănească. „Avem un fiu plecat de 8 ani din sat şi tot timpul ne spune că se întoarce, dar se întoarce atunci când va avea o afacere ca să aibă la ce se întoarce în sat. Am analizat foarte multe, idei de afaceri au fost foarte multe, şi ce va merge şi ce nu până la urmă am rămas la ideea de a face o pensiune”, a declarat administratarea Casei Rurale „La Bunica”, Valentina Gîscă, pentru sursa citată. Când au început să facă calculele pentru toate planurile pe care le aveau la amenajarea pensiunii, şi-au dat seamă că depăşesc cu mult bugetul. Atunci au hotărât să apeleze la granturile oferite de Uniunea Europeană. „Am văzut că ramura turismului este susţinută de Uniunea Europeană şi noi cu contribuţia noastră avem cu ce ne mândri, ce arăta. Am beneficiat de două proiecte și am fost suţinuţi pentru fiecare loc de cazare cu o sumă bună. Atunci am fost susţinuţi de Guvernul Elveţie cu PNUD Moldova şi următorul proiect este în curte, unde avem un foişor frumos, acesta este anul trecut construit tot din proiect. Fiindcă suntem membru al unui gal, am beneficiat de 26.000 de lei dar proiectul a fost în totalitate de peste 140.000 de lei aşa că contribuţia noastră a fost tot mare”, a mai spus Valentina Gîscă. Bunica Raia, în ograda căreia este amenajată pensiunea, a fost cea mai fericită când a auzit că vor veni turişti. „Ea e foarte receptivă şi primitoare e deschisă cu toată lumea, cred că din toţi turiştii care ne-au trecut pragul cel mai mare drag a prins de bunica noastră. A zis că este bucuroasă că nu îi va rămâne casa părăsită, așa cum este la mulți venici”, mai spune proprietara. Casa rurală este la 100 de kilometri de Chişinău şi este un loc unde te poţi întoarce în trecut. Cele mai multe elemente de decor au fost păstrate cu sfinţenie de la strămoşii familiei. Acum sunt admirate de turiştii din întreaga lume. Pensiunea dispune de 11 locuri de cazare amenajate în stil tradiţional, dar are şi elemente de confort modern: bucătărie, baie şi saună. În acest an, Delegaţia Uniunii Europene desfăşoară campania „Uniunea Europeană pentru Moldova Rurală”. Acest proiect este menit să arate rezultatele şi schimbările reuşite în zonele rurale din Republica Moldova şi să prezinte oportunităţile oferite de dezvoltare. Articolul Uniunea Europeană investește în turismul rural din R. Moldova apare prima dată în InfoPrut.