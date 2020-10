„Oameni buni” …. // Lidera PAS ne datorează niște explicații… e prea ambiguă această exprimare

06:00

Despre efectele pandemiei și planurile de a face un oraș ecologic, a vorbit primarul general Ion Ceban în cadrul Forumului primarilor de la Geneva. Ceban a declarat că pandemia Covid-19 a pus toate țările, inclusiv Republica Moldova, la mari încercări. În scurt timp, Chișinăul s-a adaptat schimbărilor și s-a conformat noii realități.„Suntem pe deplin implicaţi în gestionarea crizei pandemice şi întreprindem toate măsurile pentru a proteja personalul medical şi cetăţenii, în special categoriile vulnerabile, dar şi asigurăm spitalele municipale cu echipamentele necesare pentru tratamentul pacienţilor cu coronavirus. Am fost surprinși de nenumăratele donații venite din partea sectorului privat și a organizațiilor internaționale. Totodată, serviciile sociale municipale împreună cu voluntarii, au asigurat persoanele vulnerabile în perioada carantinei cu prânzuri, pachete alimentare și provizii”, a punctat acesta. Iată discursul acestuia: „Educația a fost un alt domeniu critic în perioada pandemică, noi totuşi am reuşit să ne mobilizăm şi în câteva săptămâni, am implementat un proiect educațional de mare succes „Educație online”. ! Un alt proiect la fel de important implementat de Primăria Chișinău în perioada pandemică este Platforma IT JIRA Software, ce permite monitorizarea pacienților cu formă ușoară Covid-19 aflați la tratament la domiciliu în perioada de urgență în sănătatea publică în instituțiile medico-sanitare publice din municipiul Chișinău. Din luna aprilie pilotarea sistemului are loc în toate Asociațiile Medicale Teritoriale (AMT) din municipiul Chișinău. Sistemul tehnologic informațional JIRA Software permite centralizarea datelor pe fiecare sector, cu evidența listelor pacienților și actualizarea/totalizarea instantaneu a datelor.În prezent cu ajutorul colegilor din Rusia și București lucrăm la elaborarea Planului Urbanistic General și Strategia de dezvoltare al orașului.A fost aprobată strategia Green City, după care ne propunem să ne conducem.Vrem să dezvoltăm și să modernizăm Chișinăul, bazându-ne pe Agenda de dezvoltare durabilă 2030 și pe cele 17 obiective care are ca scop asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor cetăţenilor la toate vârstele:– intenţionăm să asigurăm dezvoltarea infrastructurii în sănătate – să renovăm și să echipăm centrele și instituțiile medicale din capitală, inclusiv cu ajutorul partenerilor de dezvoltare– să digitalizăm sistemul medical– să dezvoltăm serviciilor de telemedicină– planificăm o infrastructură adecvată pentru un oraș inteligent şi ecologic– să introducem și să implementăm un sistem de plăți digitale pentru transportul public– să dezvoltăm conceptul de parcare auto contra cost (proiect ce beneficiază de ajutorul Băncii Mondiale)– să construim benzi pentru biciclete și alte tipuri de transport ecologic– să menținem orașul verde prin acțiuni de salubrizare, inclusiv a râului BîcVrem ca oraşul Chișinău să fie unul accesibil, confortabil și modern pentru toți cei care trăiesc și își văd viitorul acasă – pentru asta muncim împreună cu întreaga echipă a Primăriei Chişinău de 11 luni, de când am preluat mandatul de primar general.Pentru a atinge aceste obiective, suntem întotdeauna deschiși pentru noi parteneriate, colaborări sau schimburi de experiență cu orice parte la fel de interesată ca și noi.Chișinăul poate deveni exemplu”, se arată în discursul său. Amintim că forumul reuneşte lideri ale orașelor mari din Europa, America de Nord, Asia Centrală și Caucaz, iar discuţiile s-au axa pe acțiunile necesare a fi întreprinse de către APL în cazul situațiilor de urgență și impactul dezastrelor precum și al schimbărilor climatice.