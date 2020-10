Șor acuză BNM că îndeplinește o comandă politică. În replică, BNM amintește de legislația cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

13:00

Constituția Republicii Moldova și actele legislative garantează cetățenilor dreptul la ocrotirea sănătății și faptul că minimul asigurării medicale oferit de stat este gratuit. Totuși instituțiile medicale suportă costuri pentru prestarea serviciilor medicale către persoanele neasigurate viața cărora se află în risc, iar acoperirea acestor costuri la moment nu este reglementată. Problema este una comună pentru ... The post Dreptul la asistență medicală pentru persoanele neasigurate – garantat de stat, dar neasigurat financiar VIDEO first appeared on Radio Orhei.