(VIDEO) Octavian Țîcu s-a lansat în campania electorală cu 5 angajamente; Este susținut și de un deputat din fracțiunea Platformei DA

11:50

Johnny Nash, cântăreț și compozitor american de reggae și pop, care în 1972 a compus „I Can See Clearly Now”, una din cele mai cunoscute piese din toate timpurile, a murit la vârsta de 80 de ani, a anunțat familia sa. Nash, a cărui stare de sănătate se degradase în ultima vreme, a murit marți, […] Articolul A murit muzicianul care a compus „I Can See Clearly Now”, una dintre cele mai cunoscute piese din toate timpurile apare prima dată în Cotidianul.