Octavian Țîcu: În această campanie nu vom avea adversari electorali, noi vom avea un proiect de țară

Candidatul Partidului Unității Naționale (PUN) la șefia țării, Octavian Țîcu, astăzi, a desfășurat evenimentul de lansare în campania electorală, informează TRIBUNA. Evenimentul a avut loc la Ungheni. „La Ungheni am început să fac box, de la Ungheni am câștigat primul titlu național. Aici – la Ungheni, la Palatul Culturii m-am însurat. De aici, am fost […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Tribuna