A murit Eddie Van Halen. Legendarul chitarist avea 65 de ani

14:30

Argentina are cea mai mare rată de pozitivare din lume, potrivit datelor furnizate de Universitatea Oxford. 60% dintre testele efectuate sunt pozitive, informează Reuters. Rata mare de pozitivare din Argentina este pusă pe seama testelor puține efectuate precum și a măsurilor slabe de protecție împotriva răspândirii noului coronavirus. Argentina are 809.728 de cazuri de COVID-19, de la […] Articolul Argentina are cea mai mare rată de infectare din lume apare prima dată în SafeNews.