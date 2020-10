Igor Dodon a vizitat unul dintre cei mai mari producători de vinuri și combinatul de panificație din Cahul

15:30

Igor Dodon are cele mai mari șanse să fie ales în funcția de președinte al Republicii Moldova la alegerile din noiembrie, arată datele Barometrului Electoral 2020, ediția de septembrie, realizat de Compania iData.Astfel, experții, care au participat la sondaj, susțin că actualul șef al statului are 43,5% din șanse să câștige un al doilea mandat la Președinție, Maia Sandu - 39%, iar Andrei Năstase - 13%.Potrivit experților, Igor Dodon are cele mai multe argumente ca să fie ales pentru un nou mandat: este consecutiv, convingător, în ultimii patru ani a demonstrat rezultate concrete și este singurul politician profesionist cu toate calitățile și experiența necesară unui președinte de țară.Totodată, experții constată că anume Igor Dodon se asociază cu noțiunea de ”mână puternică” – tocmai ceea de ce are nevoie acum Moldova.Un alt argument care îl avantajează pe Igor Dodon la prezidențialele din noiembrie este și electoratul stabil și contracandidații slabi.Sondajul a fost efectuat în perioada 30 septembrie - 5 octombrie. La acesta au participat 23 din 33 de experți invitați. Sondajul este un produs propriu al companiei IData.