Usatîi: „Un șef adjunct din paza lui Dodon are COVID-19. Președintele refuză să facă testul”

Un sondaj electoral realizat de compania iData îl arată pe Igor Dodon câștigător al alegerilor prezidențiale din acest an. Totuși, sondajul sugerează că nu scăpăm de turul doi nici în acest an, iar cei care se vor duela în final vor fi Igor Dodon și Maia Sandu. Sondajul are două componente: cea în care au participat respondenții și cea la care a fost chestionat un grup din 23 de experți. Și aceștia au considerat că Igor Dodon are mai multe șanse la scrutin.