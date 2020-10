ULTIMA ORĂ! 13 cazuri noi de infectare cu COVID-19 în Nisporeni

13:40

Cererile de înregistrare în cursa electorală pentru alegerile prezidențiale ale candidaților desemnați de Partidul Unității Naționale, Octavian Țîcu, și Blocul electoral Unirea, Dorin Chirtoacă, vor fi examinate în ședința Comisiei Electorale Centrale, cel mai probabil, în ziua de marți, 6 octombrie. Precizarea a fost făcută pentru IPN de către Rodica... The post Cererile lui Țîcu și Chirtoacă de înregistrare în cursă vor fi examinate marți appeared first on Portal de știri.