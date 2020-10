Barometru: La alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, cei mai mulți cetățeni sunt gata să-și dea votul pentru Igor Dodon

15:20

I. Andrei Năstase e liderul unui partid cu veritabilă democraţie internă. În cazul partidului condus de Maia Sandu, tot mai des răsună opinia că acesta e construit ca o „sectă”, e bazat pe dictatura liderului, iar alte opinii decât ale Maiei Sandu nu prea contează. I. Andrei Năstase are un tandem politic de succes (unul dintre cele mai de succes din istoria RM) cu Alexandru Slusari, cei doi completându-se reciproc şi generând eficienţă maximă pentru partidul pe care-l reprezintă. Maia Sandu nu are parteneri la nivelul partidului său, ci doar subalterni.I. Andrei Năstase este un luptător – ca politician a crescut în stradă, la fel ca şi proiectul politic pe care-l conduce. Maia Sandu e un politician „de birou”, pentru care de multe ori lupta politică se substituie cu intrigi, jocuri „pe la spate”, trădări politice etc. I.