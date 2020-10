VIDEO// Peste 27 000 de produse contrafăcute au fost ridicate de polițiști, în urma perchezițiilor efectuate în Chișinău și Bălți

11:00

Candidatul dreptei are puține șanse să câștige alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. În opinia activistului civic Igor Kolozaev, există toate șansele să se repete istoria alegerilor repetate din circumscripția Hâncești, acolo unde pretendentul de stânga a ieșit învingător. “Sper să nu am dreptate, însă candidatul dreptei, oricine nu ar fi el, are puține șanse să …