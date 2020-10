EXCLUSIVITATE // Plahotniuc NU mai poate reveni în Statele Unite; Precizările Ambasadei SUA

15:40

Anatolie Gorilă, director adjunct al spitalului raional din Ștefan Vodă ne-a informat că în cadrul secției pentru bolnavii de Covid au 16 locuri. Toate sunt ocupate. La fel sunt ocupate și locurile din secția de reanimare și triere. „La ora 14:30 avem o ședință cu reprezentanții Consiliului raional. Sperăm să identificăm noi spații pentru bolnavii de Covid. Vin tot mai mulți bolnavi, am telefonat la Căușeni să-i repartizăm pe unii acolo. Ne-au spus că secția este plină. Am telefonat la Anenii No...