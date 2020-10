Usatîi, despre condiția ca să-l susțină pe Dodon în turul II: „Numai dacă mor”

22:10

Săptămâna Nobel a început luni la Stockholm. Conform tradiției, câștigătorii premiului în medicină și fiziologie sunt anunțați primii, iar în acest an reputata distincție le-a revenit cercetătorilor Harvey Alter, Michael Houghton și Charles Rice, cei care au descoperit virusul hepatitei C, scrie Meduza.io. Descoperirea virusului hepatitei C a făcut posibilă descoperirea cauzelor celorlalte hepatite cronice, […] Articolul Premiul Nobel pentru Medicină, acordat cercetătorilor care au descoperit virusului hepatitei C apare prima dată în Cotidianul.