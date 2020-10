(doc) Informații actualizate privind accesul cetățenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state

18:00

Documentarul PLEASE HOLD THE LINE / AȘTEPTAȚI RĂSPUNSUL OPERATORULUI în regia lui Pavel Cuzuioc a fost inclus în selecția oficială a celei de-a 33-a ediții a Festivalului Internațional de Filme Documentare de la Amsterdam (IDFA) . Filmul va fi proiectat în cadrul secțiunii Best of Fests, ce adună cele mai bune filme din circuitul festivalier internațional, favoritele publicului și cele mai inovative filme ale anului. Ediția de anul acesta va avea loc în perioada 18 – 29 noiembrie 2020. Articolul (foto, video) Documentarul „Așteptați răspunsul operatorului” a fost inclus în selecția festivalurilor de film IDFA și VIENNALE apare prima dată în #diez.