(FOTO) Era clasa a 6-a când a cumpărat prima motocicletă din banii destinați nunții! Cine e omul de afaceri

Șefia Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, copreședinte al Blocului Electoral UNIREA, pretendent la fotoliul de Președinte, susține că a fost creat un precedent cu privire la Comisia Electorală Centrală (CEC), informează CURENTUL. „În ultimele 2-3 zile, noi – Mișcarea Unirea am creat un precedent. Am demonstrat că instituția care nu are dreptul să greșească a greșit. […]