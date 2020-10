Astăzi, în Moldova și în lume

19:30

Comisia Electorală Centrală a aprobat înscrierea lui Dorin Chirtoacă – liderul Partidului Liberal și a lui Octavian Țîcu – liderul Partidului Unității Naționale pentru a candida în alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Cum se știe, CEC a respins înregistrarea fostului speaker al parlamentului Andrian Candu pentru acest scrutin. Dorin Chirtoacă, liberalul care în actualul scrutin candidează din partea unui bloc de partide unioniste, s-a arătat încă în dimineața zilei de luni sigur că va fi înregistrat: „Avem toate certitudinea că vom fi înregistrați, vom avea candidați unioniști în campania electorală. Comisia Electorală Centrală a fost nevoită să recunoască înfrângerea în confruntarea pe care am avut-o în ultimele trei zile.”Cu două zile mai devreme, însă, Chirtoacă semnalase că ar risca excluderea din cursă, după ce atât el, cât și Octavian Țîcu, - un alt candidat reprezentând segmentul unionist - fuseseră notificați de Comisia Electorală că listele lor de susținători conțin mii de inexactități și că acestea ar trebui clarificate înainte de decizia finală a comisiei.Reacția lui Octavian Țîcu la această notificare a fost: „Neînregistrarea noastră înseamnă automat că există o comandă a Moscovei și a lui Dodon ca unioniștii să fie excluși din cursă.”Apărându-se concret în fața pretențiilor CEC referitoare la listele sale de susținători, Țicu a spus că, chiar dacă în ele s-ar fi strecurat anumite erori, apariția lor este firească, pentru că au fost colectate în condiții de pandemie.Argumentul cu care i-a luat apărarea o contracandidată de pe dreapta, Maia Sandu de la PAS, a fost că, în general, Comisia Electorală are mult prea mari cerințe față de listele de susținători și că, dacă îi vor refuza înregistrarea lui Țicu, cei de la CEC vor viola democrația și spiritul legii.Maniera în care a ales să-și apere listele Chirtoacă, pe de altă parte, se pare că i-a asigurat izbânda în disputa sa cu CEC. După două zile pierdute în reverificări în incinta comisiei, liberalul a anunțat că a reușit să forțeze comisia să recunoască că operează, la rândul ei, cu un sistem nescutit de eroare:„Am creat un precedent și anume am demonstrat că instituția care, potrivit legii, nu are dreptul să greșească totuși a greșit.”Într-o reacție premergătoare deciziei definitive a comisiei de a-i înregistra pe Țicu și Chirtoacă, președintele Comisiei Electorale, Dorin Cimil, îi mai contrazicea pe cei doi cu argumentul că erorile comisiei, chiar dacă există, ar fi în limitele unei marje tolerabile, iar cei care pretind altceva ar urmări să-și crească imaginea, dacă nu să exercite presiuni pe comisie:„Noi am recunoscut posibilele greșeli la introducerea datelor de către operatorii noștri în sistemul informațional, dar nu greșeli intenționate sau greșeli care prejudicia vreun scor final al vreunui candidat la prezidențiale.”Disputei i s-a pus punct prin înregistrarea, în sfârșit, a celor doi candidați, lista de competitori electorali din actuala cursă urcând astfel la opt.Analiștii și observatorii electorali remarcă, însă, că încrederea în autoritatea electorală a fost din nou periclitată, mai ales în condițiile în care comisia a reușit până acum să excludă din cursă, nu se știe exact dacă urmare a propriilor erori sau a unor probleme adevărate, un candidat - pe Andrian Candu de la Pro Moldova.Sergiu Sârbu, un activist din partidul fostului speaker, ne-a spus astăzi că formațiunea sa are acum motive solide să ceară rejudecarea în justiție a cazului Candu:„Adică cum – în cazul nostru nu s-a acceptat nici o dovadă că eroarea nu e din cauza noastră, iar în cazul lor comisia e mai indulgentă? E o discriminare.”Nu se știe ce șanse are fostul speaker să obțină o eventuală rejudecare a cauzei sale în justiție moldoveană și dacă în general o va cere, dar o decizie anterioară a Curții Supreme de Justiție a fost să-i dea dreptate în dispută autorității electorale.Cel mai proaspăt raport al observatorilor de la Promo-Lex arăta, pe de altă parte, săptămâna trecută în legătură cu această temă că CEC și-ar fi arogat puteri excesive în invalidarea semnăturilor din listele candidaților, inventând o serie de motive ce nu ar fi prevăzute de lege, ceea ce ar însemna că, la părerea observatorilor, comportamentul comisiei în acest subiect anume ar putea fi catalogat ca discreționar.La problema aceasta, cu maniera în care tratează CEC listele de susținători ai candidaților, se adaugă altele câteva, cum ar fi acuzația opoziției că ar fi acționat partizan atunci când a propus un număr inexplicabil de mare a secțiilor de votare ce ar fi putut fi deschise în Rusia sau când a părut să interzică partidelor să-și sprijine cu bani candidații pe care îi simpatizează.