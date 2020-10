Donații cu semne de întrebare pe lista de susținători ai unui candidat la prezidențiale

21:15

Comisia Electorală Centrală a recepționat documentele și listele de subscripţie în vederea susținerii candidatei la funcția de Președinte al Republicii Moldova, Violeta Ivanov, desemnată de către Partidul Politic „Șor". Verificarea documentelor și a listelor de subscripție urmează să fie realizată în decursul a 7 zile, după care CEC va decide înregistrarea sau neînregistrarea candidatului. Mai ...