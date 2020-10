Politica fiscală și vamală pentru 2021, propusă pentru consultări publice; Care sunt principalele prevederi // DOC

14:30

Tehnicianul portughez a declarat că ultima echipă care are dreptul să se plângă de VAR este Manchester United. De asemenea, Mourinho a spus răspicat că victoria echipei sale, Spurs, a fost meritată din plin. "Dacă cineva nu are voie să se plângă de VAR, cu siguranţă acel cineva e Manchester United. Nu am văzut faza cu roşul lui Martial, nu ştiu ce să vă răspund. Dar am văzut meciul, am jucat incredibil de bine. Le-am repetat jucătorilor în vestiar că putem învinge. A fost o partidă excelentă din...