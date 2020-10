Maia Theodora Crețu, adolescenta din România cu succese remarcabile la pictură în Spania: ”Printre dorințele mele cele mai imposibile este aceea de a expune în galerii alături de marii pictori ai umanității”

19:30

Un taximetrist a devenit eroul protestelor din Belarus, după ce a ajutat un manifestant să scape de mai mulți membri ai forțelor de securitate. Imaginile cu momentul salvării spectaculoase au fost distribuite masiv pe rețelele sociale, scrie Reuters, citat de digi24.ro. ️Traffic solidarity in #Belarus is continuing. A taxi driver saves a protestor about to be […] Articolul Eroul protestelor din Belarus. Momentul în care un taximetrist salvează un protestatar fugărit de forțele de securitate apare prima dată în ER News.