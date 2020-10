Un cunoscut designer a murit din cauza COVID

16:30

Moldova ar putea să primească solicitanții de azil din Marea Britanie, scrie cotidianul britanic The Guardian, menționând că un document care reflectă această informație provine chiar din Downing Street, acolo unde se află cele mai importante instituții din Londra. În replică, autoritățile de la Chișinău informează Moldova nu are încheiate anumite înțelegeri cu partenerii străini în domeniul solicitanților de azil. The Guardian dezvăluie că documentele în posesia cărora a intrat sugerează că Guv...