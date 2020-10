Actorul Thomas Jefferson Byrd a fost împușcat mortal în Atlanta

12:00

Din nou, a treia oară, Vă adresez o scrisoare publică, care are același scop ca și precedentele, ținând cont că până în prezent nu am primit nici un răspuns plauzibil. În primul, rând vreau să Vă mulțumesc pentru felicitările cu ocazia zilei de naștere și vreau să comunic că mi-au plăcut insinuările Procuraturii Generale privind abuzurile în cazul dosarului fraților Borș. Înțeleg, din cauza lipsei unei reacții pe potrivă luați în zeflemea și aduceți acuzații nefondate. În acest context am o într...