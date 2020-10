Sarea de mare, ceapa și neliniștea. Cum a fost prima zi a experimentului NM „O lună cu minimul”

14:20

Un accident grav s-a produs în această dimineață, la ora 10.15 min, pe traseul R-3, Chișinău-Hîncești, la kilometrul 12, în preajma satului Sociteni, raionul Ialoveni. Trei mașini au fost avariate, iar una dintre ele a fost cuprinsă de flăcări. Din fericire, coliziunea nu s-a soldat cu decese. Potrivit ofițerului de presă al IGP, Silvia Vetcu, […]