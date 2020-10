Vizierele din plastic, neeficiente

12:30

Știați că majoritatea oamenilor infuzează greșit ceaiul de măceș? Pentru a nu distruge prețiosul conținut de vitamina C, vă recomandăm să țineți cont de câteva sfaturi. Este cunoscut faptul că măceșul bate toate recordurile după conținutul de vitamina C, fiind în stare pură, acesta se asimilează ușor de organismul nostru. Nici un fel de lămâie […]