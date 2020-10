Termoelectrica a demarat procedura de conectare la încălzire, la solicitare

14:10

Grupul Best Western International, una dintre cele mai mari rețele hoteliere din lume, nu mai este prezentă pe piața Republicii Moldova. Aceasta după ce începând cu 1 octombrie, hotelul Best Western Plus Flowers din Chișinău a renunțat la franciza grupului internațional și a revenit la vechea denumire – Hotel Flowers, potrivit Mold-street.com. Motivul pentru o astfel […] Articolul Mold-street: Una dintre cele mai mari rețele hoteliere s-a retras din Republica Moldova apare prima dată în Cotidianul.