Herpangina – boala care apare frecvent la copiii sub 5 ani (care merg la grădiniță sau în tabere școlare)

Primul episod de infecție urinară febrilă apare atât la băieței, cât și la fetițe, mai ales în primul an de viață. Sugarii cu vârsta sub 3 luni reprezintă un grup important al copiilor care se pot prezenta în camera de urgență cu febră > 38 grade Celsius, fără ca evaluarea pediatrică să evidențieze o cauză evidentă a acesteia. În cazul acestora, este obligatorie efectuarea unei analize de urină. În primele 6 luni de viață, infecția urinară este însă mai frecventă la băieți. După vârsta de 1 an î...