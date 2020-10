Moartea este o minciună

Sub a soarelui lumină Șoapte umblă prin grădină, Fluturi zboară sub cais... Bătrânețea e un vis. Apa cântă la fântână Și cu trestia se-ngână, Iar sub soare sau sub lună Moartea este o minciună. Macedonski >> VERSURI (toate poeziile în ordine alfabetică)

