Dragi profesori,

Prim-ministrul Ion Chicu a prezidat ședința cabinetului de miniștri. Pe ordinea de zi au fost incluse 36 de proiecte. În debutul ședinței, premierul a salutat numirea în funcție de Secretar de Stat al MAEIE a doamnei Daniela Cujbă, menționând că experiența din domeniul integrării europene reprezintă un avantaj pentru parcursul european al Republicii Moldova. Executivul a avizat pozitiv proiectul cu privire la aprobarea listei studenților din instituțiile de învățământ superior și elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic post secundar, 15 la număr, cărora li se va acorda bursa Președintelui Republicii Moldova, precum și lista celor 62 de candidați care vor primi burse de merit pentru anul de studii 2020-2021. Scopul proiectului este de a susține performanțele academice ale tinerilor, implicarea acestora în soluționarea problemelor social-economice ale statului. În cadrul ședinței Guvernul a aprobat inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Addendumului nr.1 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova, semnat la Chișinău la 21 iulie 2017. Acesta prevede acordarea unui grant în valoare de peste 63,831 milioane euro. Scopul Addendumului este prelungirea termenului de implementare operațională a acordului cu 12 luni. Tot astăzi, cabinetul de miniștri a decis inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană privind realizarea Proiectului „UE4Moldova: Facilitatea de sprijin al răspunsului sistemului de sănătate la situația de urgență COVID și realizarea reformelor conform Acordului de Asociere”. Acesta prevede oferirea asistenței nerambursabile în valoare de 9 milioane euro. Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul privind procedura de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli. Acesta prevede beneficierea de către grupurile de producători agricoli recunoscute a sprijinului financiar nerambursabil din partea statului pe parcursul a 5 ani din momentul recunoașterii. De asemenea, ministrul Perju a informat despre evoluția plății de compensații pentru agricultori, care până la moment au fost achitați circa 260 milioane lei din suma totală de 300 milioane lei. Ministrul Igor Șarov a prezentat spre aprobare proiectul hotărârii Guvernului care prevede dotarea instituțiilor de învățământ general cu 150 de calculatoare staționare. Acestea au fost donate de către Republica Coreea, în baza Memorandumului de înțelege privind cooperarea în domeniul serviciilor informaționale. În acest an, Guvernul a alocat peste 20 mln. de lei pentru procurarea echipamentului tehnic necesar în școli. Totodată, datorită susținerii partenerilor externi, urmează să fie primite încă 11.500 de unități de calcul. „Dotarea instituțiilor de învățământ cu tehnică, în contextul pandemiei și organizării procesului de instruire la distanță devine o prioritate a Guvernului. Am înțeles că ultima dată, calculatoare s-au procurat în 2009, în cadrul programului SALT. Iată situația în care în acest an am intrat cu sistemul de educație în criza pandemică. Anul acesta, inclusiv din sursele atrase de pe extern, în școli vor ajunge în jur de 20.000 de calculatoare. Proiectul Băncii Mondiale va fi extins, astfel ca dotarea școlilor cu echipamente tehnice să corespundă necesităților.”, a menționat premierul Chicu. În cadrul ședinței a fost aprobat proiectul ce ține de Conceptul serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay). Acesta va contribui la simplificarea procedurii de achitare a mai multor plăți, dar și la modernizarea serviciilor publice. Prim-ministrul Chicu a ținut să sublinieze importanța depășirii situaţiei după decizia de pe 22 septembrie, a Curții Constituționale, privind modificarea Constituției în partea ce ține de sistemul judecătoresc. „După ce am primit avizul pozitiv de la Consiliul Europei, Comisia de la Veneția, partenerii de dezvoltare UE, Statele Unite, am ajuns că nu poate fi promovat mai departe așa cum este agreat cu partenerii străini. Ministrul Nagacevschi se află acum la Strasbourg pentru a identifica o soluție, cum să continuăm reforma justiției. În primul rând, este vorba de modificarea Constituției, unul dintre articolele neaprobate se referă la limitarea imixtiunii politicului în justiție, inclusiv unele atribuții ale președintelui. Peste 6 miliarde de lei ne costă deciziile Înaltei Curți”, a menționat Ion Chicu. Viceprim-ministrul Pușcuța a remarcat că începutul lunii octombrie va avea o presiune majoră asupra cheltuielilor bugetului de stat. În prima săptămână, pensionarii iși vor primi indemnizațiile unice în mărime de 900 de lei, ceea ce constituie până la 600 de mln. de lei. Tot atunci, statul își va onora obligațiunile financiare față de salariații din sectorul bugetar, aici fiind nevoie de cca 400 mln. de lei. Suplimentar, peste 680 milioane de lei vor fi direcționați în Fondul Băncii Naționale, ca urmare a obligației bugetului de stat către Banca Națională, în urma fraudei bancare din 2014.