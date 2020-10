La spovedanie: Părinte, am înșelat, am mințit, am furat! − Din ce partid faci parte, fiule?

− Iubitule, m-ai visat? − Nu, iubito, am dormit bine! *** − Iubi, azi în autobuz trei bărbați s-au ridicat ca să mă așez eu. − Hai, nu exagera, că aveai loc și dacă se ridicau doar doi. *** La spovedanie: − Părinte, am înșelat, am mințit, am furat! − Din ce partid faci parte,

