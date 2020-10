VIDEO: Filmul incendiului de la Filarmonica Națională

16:20

Petro Poroșenko, unul dintre cei mai bogați oameni din Ucraina, supranumit și „regele ciocolatei”, pentru că are o fabrică de dulciuri, suferă de diabet. Poroşenko a fost spitalizat într-o clinică din Kiev, a anunțat Marina Poroşenko într-un videoclip publicat pe Facebook. „Chiar dacă soţul meu are o dublă pneumonie, el are o mare voinţă şi o manifestă în lupta împotriva maladiei”, a asigurat ea. În prezent deputat, Poroşenko a anunţat marţi că a fost testat pozitiv pentru COVID-19 şi se trateaz...