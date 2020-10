FOTO // Igor Dodon a vizitat fermierii din Ocnița: Noi am ajutat și vom ajuta în continuare agricultorii

17:00

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020 „În această seară, Prima Doamnă și cu mine am fost testați pozitiv la COVID-19. Vom începe carantina și recuperarea imediat. Vom trece prin asta împreună”, a scris Donald Trump, pe Twitter, în noaptea de joi spre vineri, la ora 1:00 (ora Washington DC).Medicul personal al lui Donald Trump a anunțat că președintele american este bine și va rămâne izolat la Casa Albă pentru moment.De pe pagina de Twitter a Primei Doamne a SUA, Melania Trump (50 de ani) a anunțat că „după ce prea mulți americani au trecut prin asta în acest an, președintele și cu mine vom intra în carantină acasă, după rezultatul pozitiv la COVID-19”.„Ne simțim bine; Am anulat toate evenimentele din perioada următoare.