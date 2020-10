Pe banii noștri: … și abia vineri s-a început campania electorală

15:50

Ieri, la ora 19:05, când abia revenisem de la redacție, am fost telefonată de pe un „număr privat". Am răspuns și după o secundă am auzit o voce. „Haina pe care o porți este cusută de mine", mi-a spus vocea. M-am lăsat în fotoliu. *** Ești tu și actorul, mai cu seamă tu și vocea […]