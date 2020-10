(live) Concert festiv dedicat Zilei profesionale a lucrătorului din învățământ

18:30

La aproximativ o lună de la scoaterea de sub urmărire penală a șase acționari ai Unibank, inclusiv a fostului Președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinschi, Procuratura Anticorupție anunță despre decizia de scoate de sub urmărire penală, în dosarul privind „frauda bancară", a încă patru acționari, printre care deputatele Marina Tauber și Reghina Apostolova.