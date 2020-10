„Marea Înverziere” în capitală va începe după hramul orașului

13:15

„Eu nu voi intra sub fusta Maiei Sandu, așa cum a intrat Năstase”. Astfel a răspuns Renato Usatîi la întrebarea dacă se va retrage din cursa pentru funcția de președinte al Republicii Moldova în favoarea lideri PAS.„Dacă ea a reușit și l-a băgat pe Andrușa, Andrei Năstase, sub fustă, și l-a înădușit politic un an de zile l-a ținut sub fustă, matale și mă trimiți acum… Eu stau bine cu respirația”, a declarat Usatîi la N4.Totodată, Renato Usatîi nu exclude că și în acest an, Maia Sandu va pierde în fața lui Igor Dodon, așa cum s-a întâmplat la prezidențialele din 2016. Liderul formațiunii Partidul Nostru este de părerea că și Andrei Năstase nu are șanse în acest scrutin, mai ales după ce a pierdut la alegerile locale în fața socialistului Ion Ceban.