FOTO // Președintele țării împreună cu familia, alături de chișinăuieni la Marea Curățenie

18:00

La aproximativ o lună de la scoaterea de sub urmărire penală a șase acționari ai Unibank, inclusiv a fostului Președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinschi, Procuratura Anticorupție anunță despre decizia de scoate de sub urmărire penală, în dosarul privind "frauda bancară", a încă patru acționari, printre care deputatele Marina Tauber și Reghina Apostolova, transmite Telegraph.md [...]