Gest extrem de protest al unei jurnaliste din Rusia: Și-a dat foc în fața Ministerului de Interne

„Președintele Trump are un moral bun, are simptome ușoare și a lucrat toată ziua”, a declarat secretara sa de presă, Kayleigh McEnany. Ea a confirmat că președintele va fi dus în scurt timp la centrul medical Walter Reed, dar a precizat că este dintr-o „precauție extremă”, la recomandarea medicului său personal și a experților medicali. Președintele va lucra „în următoarele zile” din biroul prezidențial pe care îl are amenajat în spital, a mai purtătoarea de cuvânt. În ciuda asigurărilor că preș...