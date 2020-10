Evaluarea credibilității gândului automat

21:30

Ce este tulburarea obsesiv-compulsivă? Cunoscută sub numele de OCD (Obsessive Compulsive Disorder) această tulburare psihică constă în gânduri obsesive și acțiuni repetitive, compulsive. Gânduri obsesive sunt gânduri care se repetă (de exemplu același gând că este murdar pe mâini, oricât de mult s-ar spăla, revine în mintea unei persoane). Image courtesy of jackhumm at FreeDigitalPhotos.net […]